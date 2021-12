Trotz Achtelfinal-Einzug in der Champions League: Benfica Lissabon trennt sich von Trainer Jorge Jesus

Die Trennung erfolgte nur fünf Tage nach der 0:3-Pleite im Pokal-Achtelfinale beim Erzrivalen FC Porto. Bereits am Donnerstag steht das Liga-Duell in Porto auf dem Programm. In der Primeira Liga belegt Benfica mit 37 Punkten aus 15 Begegnungen nur Platz drei hinter Porto und Titelverteidiger Sporting Lissabon (beide 41 Punkte). Benfica ist auch in der Champions League noch im Rennen. Im Achtelfinale treffen die "Águias" (Adler) auf Ajax Amsterdam.