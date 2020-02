Gemeinsamer Wechsel mit Ehefrau Bogna: Warum Ex-96er Sobiech jetzt in der Türkei statt in Deutschland spielt

Statt nach Deutschland zurückzukehren, zog es Sobiech allerdings zum türkischen Zweitligisten Fatih Karagümrük. Sportlich augenscheinlich die deutlich geringere Herausforderung, was auch in Polen für Verwunderung sorgte. Dort hatte man auch mit einer Rückkehr nach Deutschland gerechnet, da Sobiech seinen Wechselwunsch damit begründet hatte, wieder näher bei seiner Frau Bogna zu sein, die polnische Handballnationalspielerin ist und beim Bundesligisten Borussia Dortmund unter Vertrag steht.

Vor dem Wechsel zu Hannover 96 spielte Artur Sobiech (links) von 2010 bis 2011 bei Polonia Warschau. Dort traf er in 23 Spielen neunmal. ©

Artur Sobiech: Seine Karriere in Bildern

Bogna Sobiech wechselt ebenfalls in die Türkei

Warum also der Schritt in die Türkei - die ja noch weiter von Dortmund entfernt ist als Danzig? Der Grund ist simpel - Bogna zieht es sportlich ebenfalls nach Istanbul. Das erklärte Sobiech im Interview mit dem polnischen Super Express: "Bogna wechselt nach dieser Saison nach Istanbul zum Klub Uskudar, der in der türkischen Super League spielt. Als ich meinen Transfer plante, hatten wir beide die Idee, zusammen zu sein.

Kurios: Nachdem Karagümrük bei Sobiech angefragt hatte, fädelte dessen Berater Tomasz Hajto den Transfer seiner Frau ebenfalls ein. "Er hat Uskudar dann kontaktiert. Der Trainer kannte Bogna bereits, war von ihr überzeugt und wollte sie holen. In drei bis vier Monaten werden wir zusammen in Istanbul sein", berichtete Sobiech.