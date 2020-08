Trotz angespannter Corona-Lage: Die Profivereine der Region Hannover bleiben entspannt

Der Fußball-Zweitligist hat bereits damit gerechnet, dass die ersten Heimspiele der neuen Saison ohne Zuschauer laufen werden. 96-Boss Martin Kind: „Das war nach der jüngsten Entwicklung der Infektionszahlen zu erwarten. Es gehört zur Verantwortung, solche Entscheidungen zu treffen und für alle, sie zu respektieren.“ Das kostet 96 allerdings wiederum Millionen. Kind: „Es gibt keine Ticketeinnahmen, keinen Logenverkauf, keine Businesssitze und auch keine Einnahmen aus den stadiongebundenen Werberechten.“ Pro Geisterspiel gehen 96 rund 500 000 Euro verloren. Schon in der vergangenen Rückrunde büßte der Klub so 2,5 Millionen Euro ein.

Gesellschafter sichern 96 vor Insolvenz

Der 96-Boss versichert, dass der Profifußballfirma in dieser Saison keine Insolvenz drohen wird. Er betont: „Wir bleiben handlungsfähig.“ Dafür stünden er und die anderen Gesellschafter. Aber „eine ganze Saison ohne Zuschauer wäre schon brutal“. Er macht sich vor allem Sorgen um viele andere Vereine in den deutschen Profiligen, die bald in ernsthafte Schwierigkeiten kommen würden. Die Hoffnung des 96-Chefs sind weiterhin Teilöffnungen der Stadien für Fans: „Sollte es in den einzelnen Bundesländern möglich sein, mit kleineren Zuschauerzahlen starten zu können, werden wir schauen, ob wir das umsetzen können. Wir haben verschiedene Planoptionen in der Schublade.“