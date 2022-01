Trotz Anreise-Chaos: Dresdner SC gewinnt in Kaliningrad

Alexander Waibl, der schon vieles in seiner Laufbahn erlebt hat, zeigte sich von seinen Schützlingen beeindruckt: „Das war der Wahnsinn. Wir gewinnen in Kaliningrad unter übelsten Umständen. Wenn ich überlege, was die Mannschaft geleistet hat, ist das schon etwas ganz Besonderes. Ich kann mich kaum erinnern, dass wir einmal solche schwierigen Umstände hatten. Anreise am gleichen Tag, kein Training in der Halle.“