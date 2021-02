Trotz Bentaleb-Comeback: Schalke 04 taumelt nach Remis in Berlin weiter dem Abstieg entgegen

Neun Punkte aus 21 Spielen: Beim FC Schalke 04 gehen langsam die Lichter aus. Der abschlagene Tabellenletzte der Bundesliga ist bei Union Berlin nicht über ein torloses Remis hinaus gekommen. In einem wenig aufregenden Samstagabendspiel im Stadion An der Alten Försterei verpasste S04 mit dem nach einer Suspendierung zurückgekehrten Nabil Bentaleb Big Points im Abstiegskampf und hat nun acht Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld auf Relegations-Rang 16. Auch Union dürfte mit dem Remis nicht zufrieden sein. Nach vier sieglosen Spielen in Folge verpasste die Mannschaft von Trainer Urs Fischer erneut einen Dreier. Anzeige

Bei Schalke drehte sich nach seiner Begnadigung alles um das Startelf-Comeback von Bentaleb. Trainer Christian Gross hatte die Suspendierung des 26 Jahre alten algerischen Nationalspielers kurz vor der Partie überraschend aufgehoben "Ich erwarte einiges von ihm", sagte Gross vor Anpfiff bei Sky. "Ich wollte ihm die Möglichkeit geben und auch Schalke und der Mannschaft die Möglichkeit geben. Er hat die Chance, sich zu rehabilitieren.“ Seinen bislang letzten Einsatz hatte der technisch begabte, aber als schwierig geltende Mittelfeldspieler am 21. November 2020 beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg absolviert. Wenige Tage später war Bentaleb vom damaligen Schalker Coach Manuel Baum suspendiert worden.

Gegen Union zeigte Bentaleb vor allem in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, überzeugte als Ballverteiler und als Stabilisator im Mittelfeld. Offensiv ergaben sich bei den Schalkern aber nicht viele Möglichkeiten - dafür hätten die Berliner in der 4. Minute schon führen können. Taiwo Awoniyi scheiterte aus kurzer Distanz am erneut starken S04-Schlussmann Ralf Fährmann. Viel mehr passierte in den ersten 45 Minuten nicht. Schalke sicherte sich mehr und mehr Spielanteile. Doch Loris Karius im Union-Tor hatte bei seinem Startelf-Debüt kaum etwas zu tun. Stammkeeper Andreas Luthe stand Trainer Urs Fischer wegen eines Krankheitsfalls in der Familie nicht zur Verfügung.