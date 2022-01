EM-Fortsetzung trotz Corona-Wirbel: Warum die DHB-Entscheidung keine Farce ist

Da sind die Spieler, die weitermachen wollen, den Zusammenhalt in der Ausnahmesituation mit all ihren Einschränkungen beschwören. Da ist der Verband, der bei einem Rückzug Gefahr läuft, sich durch Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe finanziell zu ruinieren und bei der EM 2024 selbst auszusperren. Da ist der europäische Verband, der drohend die Regresskeule schwingt. Und all das in einer Situation, in der auch der mitgliederstärkste Verband der Welt um jedes Kind, jeden Jugendlichen kämpft. Der deutsche Handball steckt bei der EM in der Corona-Falle.