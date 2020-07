Trotz Corona: RB Leipzig rechnet mit hohem Dauerkartenabsatz

Leipzig. Weil nach aktuellem Stand keine Tagestickets in den Verkauf gehen, ist sie die einzige Möglichkeit in der Bundesliga-Saison 2020/21 in der Red-Bull-Arena Fußball zu sehen: die Dauerkarte. Rund 20.000 von 22.500 der begehrten Tickets sind für die neue Spielzeit von RB Leipzig bereits verlängert worden. Bis zum 3. August haben Inhaber von alten Saisontickets noch Zeit, ihren Anspruch geltend zu machen. Erst danach würden die Restkontingente unter den rund 3.000 Neubewerbern verlost. Nach SPORTBUZZER-Informationen geht man beim Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison davon aus, dass – wenn überhaupt – nur sehr wenige Tickets übrig bleiben. Ein negativer Corona-Effekt ist nicht zu spüren.

Dauerkartenpreise bleiben stabil

Bis zum 20. Juli konnten RB-Dauerkarteninhaber die Option „Bundesliga Plus“ buchen, die neben den Ligapartien eine Stammplatz-Garantie für alle weiteren Heimspiele im DFB-Pokal und Europapokal beinhaltet. Im Vorjahr hatten sich 19.800 Fans für diese Variante entschieden. Die Zahl wurde jetzt schon leicht übertroffen und könnte nach der möglichen Neuverlosung weiter steigen. Vom 24. Juli bis 3. August läuft die Verlängerungsphase der Dauerkarte „Bundesliga“ für 17 Heimspiele im deutschen Oberhaus. Dauerkarten-Inhaber können jedes Jahr neu wählen, ob sie nur „Bundesliga“ oder das „Plus“-Modell wählen.

18.000 Dauerkarten wurden schon verlängert! 😍 Na dann, Endspurt und bis Montag noch eure "Dauerkarte Plus" verlängern. Gepostet von RB Leipzig am Samstag, 18. Juli 2020

RB hatte sich dazu entschieden, die Dauerkartenpreise nicht zu erhöhen, um auf die schwierige finanzielle Situation in vielen Familien aufgrund der Corona-Krise Rücksicht zu nehmen. Zudem ist es möglich, die Tickets in zwei Raten zu bezahlen. Ab der Saison 2021/22 wird die Preisstruktur der Dauer- und Tageskarten wieder angepasst. Dann verlängert sich die Dauerkarte zudem erstmals automatisch, Fans müssen das nicht mehr selbst erledigen wie noch in diesem Sommer.

Seehofer macht Fans Hoffnung

Insgesamt stehen die Zeichen für die Rückkehr von Zuschauern in der am 18. September startenden Bundesliga-Saison gut. Das Leipziger Gesundheitsamt hatte das Hygienekonzept von RB Anfang Juli bereits genehmigt. Es sieht vor, dass rund 50 Prozent der Fans unter Beachtung von Hygieneregeln und Sicherheitsabstand wieder ins Stadion dürfen. In Leipzig entspräche dies einer Kapazität von etwa 21.000. Zwischen jedem Fan soll ein Platz frei bleiben, es besteht Maskenpflicht. Die endgültige Entscheidung über die Rückkehr von Zuschauern treffen aber die Länder mit ihren Corona-Schutzverordnungen. Sachsen hatte vor zwei Wochen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern und ganz explizit auch Bundesliga-Spiele ab 1. September wieder erlaubt.