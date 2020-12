Trotz Corona-Schock: Wolfsburg schlägt Stuttgart mit Billard-Tor und überholt den BVB

Trotz fünf kurzfristigen coronabedingten Ausfällen hat der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart seinen sechsten Saisonsieg eingefahren und wird das Jahr 2020 auf Champions-League-Platz vier beenden. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg, der aus einem kuriosen Freistoßtor von Josip Brekalo (50. Minute) resultierte, überholt der VfL in der Tabelle den BVB, der am Freitag mit 1:2 bei Union Berlin verlor. Aufsteiger Stuttgart bleibt mit 18 Punkten starker Tabellen-Siebter. Anzeige

Der Corona-Schock störte die Spielvorbereitung allerdings erheblich: Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wurden am Wochenende positiv auf das Virus getestet. Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben wurden dazu als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft und durften ebenfalls nicht gegen Stuttgart spielen. "Es war relativ turbulent seit gestern Nachmittag", sagte Wolfsburg-Coach Oliver Glasner vor der Partie bei Sky - und beschwor den Teamgeist seiner Mannschaft: "Wir zeigen heute, dass wir als Mannschaft zusammenstehen", habe er seinem Team der Kabine gesagt.

Und die ersatzgeschwächten Wolfsburger kamen gut in die Partie: Nach einer Ecke in der Anfangsminute köpfte Abwehrspieler Maxence Lacroix nur knapp über das Tor. Etwas mehr als zehn Minuten später traf Yannick Gerhardt, der gemeinsam mit Josuha Guilavogui nach den Ausfällen von Arnold und Schlager die Doppel-Sechs bildete, mit seinen Kopfball im Nachgang einer unzureichenden Abwehr von Stuttgart-Keeper Gregor Kobel den Außenpfosten. In der 31. Minute fand ein Gerhardt-Kopfball schließlich den Weg ins Tor. Der Treffer wurde allerdings nicht gewertet, da der ebenfalls neu in die Mannschaft gerückte Nachwuchs-Stürmer Bartosz Bialek Stuttgart-Verteidiger Waldemar Anton anrempelte. Schiedsrichter Florian Badstübner entschied auf Offensivfoul.

Die Glasner-Elf hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und war offensiv deutlich aktiver - hatte aber auch Glück, dass Badstübner nach einem Rempler von Neu-Nationalspieler Ridle Baku an Nicolas Gonzalez im Strafraum (9.) nicht auf Elfmeter entschied und Stürmer Silas Wamangituka in der 24. Minute den Ball nach Vorlage von Daniel Didavi hauchdünn am linken Pfosten vorbeischob.

Auch nach der Pause wirkte Wolfsburg nicht wie ein Team, das kurzfristig fünf Ausfälle verkraften musste, und spielte vier Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:2 beim FC Bayern) munter offensiv weiter. Und die Niedersachsen belohnten sich - mit einem höchst kuriosen Freistoßtreffer. In der 50. Minute prallte ein Freistoß von Brekalo aus knapp 20 Metern erst an Teamkollege Orel Mangala und dann auch noch am Stuttgarter Wamangituka ab. Für Kobel im Tor der Schwaben, der sich frühzeitig für eine Ecke entschied, gab es keine Chance zur Abwehr.