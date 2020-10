Trotz Erfolg in Moskau: FC Bayern hadert mit Leistung - Flick spricht von "dreckigem" Arbeitssieg

Anführer Joshua Kimmich musste es richten: Der zuletzt so dominant aufgetretene FC-Bayern-Express ist am Dienstagabend zum nächsten Sieg in der Champions League getuckert. Der Nationalspieler sorgte am Dienstagabend mit seinem technisch anspruchsvollen Dropkick für einen knappen 2:1 (1:0)-Sieg bei Lokomotive Moskau, mit dem der Titelverteidiger in der russischen Hauptstadt als Tabellenführer die Weichen für das Achtelfinale stellen konnte. Dennoch waren die Bayern-Spieler und -Verantwortlichen nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt. "Es war ein Arbeitssieg. Wir nehmen den so mit, auch wenn wir wissen, dass wir nicht brilliert haben. Wir müssen das Spiel früher entscheiden", sagte Kimmich bei DAZN.

Bayern-Trainer Hansi Flick stimmte zu: "Es war ein Arbeitssieg, dreckig kann man auch dazu nehmen", meinte der Trainer des Jahres der UEFA - und lobte den Gegner: "Moskau hat es sehr gut gemacht, sie standen sehr tief und haben mit langen Bällen operiert. Sie haben uns das eine oder andere Mal weh getan." Der 2:1-Sieg sei "verdient" gewesen, "auch wenn es nicht ganz so klar war, wie wir uns das vorgenommen haben", so Flick weiter. Tatsächlich stellte Lok Moskau die Bayern vor einige Herausforderungen. Die lautstark unterstützten Gastgeber belohnten sich - nach dem Führungstreffer von Leon Goretzka in der ersten Halbzeit - im zweiten Spielabschnitt für ihre Gegenwehr und einen hohen läuferischen und kämpferischen Aufwand mit dem Ausgleichstor von Anton Mirantschuk in der 70. Minute.