Trotz Feierlaune: Dynamo Dresden hat noch zwei Ziele

Ausschreitungen waren Hauptthema

Nach den chaotischen Szenen auf der Lennéstraße zeigten am Abend einige hundert Dynamo-Fans, dass es auch anders geht. Am Messering hatten sich die Anhänger vor dem Rolltor des Trainingszentrums eingefunden, wohin die Mannschaft nach dem Spiel in einem weißen Bus ohne Vereinslogo gebracht worden war. Durch das Tor und die angrenzende Mauer getrennt, feierten Fans und Spieler gemeinsam – und vor allem friedlich.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Zurück in der 2. Bundesliga! Mit einem 4:0 gegen Türkgücü München gelingt Dynamo Dresden der Wiederaufstieg. ©

Sie sangen „Dritte Liga – nie mehr, nie mehr!” und ließen ihrer Freude ohne jegliche Randale freien Lauf. Ein paar gelbe Nebeltöpfe brannten, das war alles. Auf dem Balkon des Trainingszentrums winkte Routinier Marco Hartmann den Fans zu, Torwart Kevin Broll brachte den feucht-fröhlich feiernden Sympathisanten sogar einen Kasten Bier ans Tor, Co-Trainer Heiko Scholz verschenkte ein Trikot.

Nur wenige Stunden zuvor, als am Rudolf-Harbig-Stadion der Straßenkampf zwischen Hooligans und der Polizei tobte, wäre das unmöglich gewesen. Die Ausschreitungen waren am Montag das beherrschende Thema im Verein, nicht die vollzogene Rückkehr ins Fußball-Unterhaus. So rückten auch die anstehenden Hausaufgaben für die nächste Spielzeit erst mal in den Hintergrund. Eine davon: die Zukunft von Trainer Alexander Schmidt, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft.

Alle Kräfte müssen mobilisiert werden

Der Erfolg spricht für ihn: fünf Ligaspiele, 13 Punkte, 9:0 Tore, Aufstieg! Und in dieser Woche schickt sich Schmidt an, die nächsten Triumphe einzufahren. Am Mittwoch möchte er bei Lok Leipzig den Einzug ins Sachsenpokalfinale am 29. Mai gegen Chemnitz klarmachen, am Sonnabend durch einen Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden den Drittliga-Meisterpokal in die Höhe stemmen. „Das wollen wir unbedingt noch erreichen. Wir wollen auch das Pokalspiel nicht herschenken. Am liebsten wollen wir beide Spiele gewinnen“, so Schmidt. Gelingt das, führt an einer Vertragsverlängerung fast kein Weg vorbei.

Dann hätte Dynamo in der Endabrechnung 75 Punkte – zehn mehr als Vorjahresmeister Bayern München II und nur drei weniger als in der starken Saison vor fünf Jahren, als der souveräne Zweitliga-Aufstieg unter dem damaligen Trainer Uwe Neuhaus gelang. Um Platz eins zu festigen, war bei der Mannschaft am Montag erst mal Regeneration angesagt. Und nach der ausgiebigen Feier auch etwas Ausnüchterung.