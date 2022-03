Trotz früher Führung: Dynamo Dresden verliert bei Capretti-Debüt in Bremen mit 1:2

DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel

(22) Anton Mitrjuschkin: Vertritt einmal mehr Stammtorwart Kevin Broll. Muss in der 10. Minute erstmals zupacken, hat beim Abschluss von Niclas Füllkrug aber keine Probleme und hält den Ball sicher. Beim 1:1-Ausgleichstreffer durch Füllkrug in der 16. Minute ohne Chance. Macht beim 2:1 in der 45. Minute eine weniger gute Figur, der Ball zappelt knapp neben ihm in den Maschen. Ansonsten gut auf seinem Posten. Note: 3 ©