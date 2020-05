Führung verspielt und zu passiv agiert: Erzgebirge Aue verliert gegen Darmstadt

Aue. Früh geführt, aber am Ende verdient verloren: Der FC Erzgebirge Aue hat sich im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga dem SV Darmstadt 98 am Dienstag mit 1:3 (1:1) geschlagen geben müssen. Florian Krüger hatte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster zunächst mit 1:0 nach vorn gebracht (8. Minute), anschließend drehten Tobias Kempe (19., Foulelfmeter) und Serdar Dursun (72, 81.) die Partie. Die Sachsen agierten über weite Strecken zu passiv und verabschieden sich durch die Niederlage weiter ins Tabellenmittelfeld.

Die erste Möglichkeit der Partie gehörte den Gästen. Mathias Honsak kam nach einem Doppelpass mit Serdar Dursun aus spitzem Winkel zum Schuss. Verteidiger Jacob Rasmussen lenkte den Ball mit der Fußspitze noch an den Außenpfosten (2.).

Ausgleich per Foulelfmeter

Auf der anderen Seite profitierte das Schuster-Team beim 1:0 von einem groben Schnitzer von Matthias Bader. Darmstadts Außenverteidiger vertändelte am eigenen Strafraum den Ball. Krüger hatte keine Mühe, den Ball an Schlussmann Marcel Schuhen vorbei in die rechte Ecke des Tores zu schieben.