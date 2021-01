Trotz Führung und Überzahl: Würzburg verpasst Big Points gegen St. Pauli

Kein Sieger im Nachholspiel des 12. Spieltags: Die Würzburger Kickers und der FC St. Pauli haben sich im Abstiegsgipfel in der Flyeralarm Arena mit 1:1 (1:0) getrennt. Im Duell des Tabellen-Letzten gegen den Vorletzten der 2. Liga hatte Würzburg eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Winter-Neuzugang Marvin Pieringer (kam vom SC Freiburg) brachte den Aufsteiger per Elfmeter in Führung (9. Minute). In einer ruppigen Partie wurde zudem Pauli-Mittelfeldspieler Marvin Knoll in der 41. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Doch in Unterzahl kämpften sich die Hamburger zurück in die Partie: Rico Benatelli (57.) gelang der Ausgleich gegen seinen Ex-Verein.

