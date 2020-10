Trotz Führungstreffer von Thiaw: Schalke verpasst Heimsieg gegen Stuttgart - Horror-Serie hält an

Der FC Schalke 04 kann einfach nicht mehr gewinnen: Der Revierklub kam am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart hinaus und wartet nun seit 22 Partien auf einen Sieg. Der 19 Jahre alte Malick Thiaw brachte die Gastgeber vor leeren Rängen mit seinem ersten Tor in der Bundesliga per Kopfball nach einem Freistoß in Führung (30. Minute). Der eingewechselte Nicolas Gonzalez (56./Handelfmeter) sorgte für den verdienten Ausgleich für den VfB. Schalke bleibt mit zwei Punkten aus sechs Spielen im Tabellenkeller, Stuttgart dagegen klettert vorerst sogar auf Rang vier.

Die erste Halbzeit ging an Schalke: Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum stand in der Anfangsphase stabil und bot den Stuttgartern, die mit acht Punkten aus sechs Spielen als Aufsteiger gut in die Saison gestartet waren, nicht viele Möglichkeiten zum Toreschießen. Pascal Stenzel hatte mit einem Distanzschuss in der 25. Minute, den Schalke-Keeper Frederik Rönnow über die Latte lenkte, die beste Chance. Fünf Minuten später kam es zum Freistoß, der zum Tor führte: Amine Harit brachte den Ball aus den Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Thiaw per Flugkopfball ins Eck köpfte. Die Führung ging für die erneut spielerisch schwachen Schalker in Ordnung, da die Stuttgarter ihre Spielanteile nicht in einen Torerfolg ummünzen konnten.

Bei Schalke 04 gab es zudem ein Comeback: Die Knappen traten gegen Stuttgart wieder mit Mark Uth an. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hatte seine muskulären Probleme überwunden und stand gegen die Schwaben ebenso neu in der Startelf wie Can Bozdogan. Dafür mussten nach der 0:3-Niederlage im Derby beim BVB Rabbi Matondo und Nabil Bentaleb weichen. "Mark ist ein richtig guter Verbindungsspieler zwischen Spieleröffnung und letztem Drittel", sagte Schalke-Coach Manuel Baum im Streamingdienst DAZN vor dem Spiel. "Ich erwarte sehr viel von ihm. Er geht voraus und übernimmt Verantwortung."