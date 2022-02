Trotz "gelben Leibchens" im Training: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärt Vertrauen in Niklas Süle

Trotz des bevorstehenden Wechsels von Niklas Süle zu Borussia Dortmund sieht Julian Nagelsmann sein Verhältnis zu dem Abwehrspieler in keiner Form belastet. So stand der Innenverteidiger auch im Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag beim VfL Bochum in der Startformation des FC Bayern. "Die Botschaft ist klar: Ich vertraue ihm. Er hat in den vergangenen Wochen sehr gut gespielt. Ich sehe keinen Grund dafür, einen Spieler zu degradieren, nur weil er den Verein verlässt", sagte der Trainer der Münchner vor der Partie bei Sky.

