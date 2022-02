Trotz gewaltiger Steigerung: FC Eilenburg geht in Jena leer aus

Jena. Die Vorzeichen waren schon ungleich. Auf der einen Seite die ausgeruhten Thüringer Profis , die sich gemeinsam auf das Spiel am Abend vorbereiteten. Auf der anderen die Amateure aus Eilenburg , die bis wenige Stunden vor dem Anpfiff in der Autowerkstatt schraubten, Schüler unterrichteten oder im Supermarkt bedienten. "Wir werden nicht jammern", sagte Knaubel, der weiß, "dass wir die Punkte gegen andere Gegner holen müssen".

"Jena hat ordentlich Druck gemacht“

Am Samstag zum Beispiel, wenn der VfB Auerbach zum nächsten "Sechs-Punkte-Spiel" ins Ilburg-Stadion kommt. Weil dieses Spiel im Kampf um den Klassenerhalt ein nächster Meilenstein sein kann, wurden gegen Jena die leicht angeschlagenen Adam Fiedler und Alexander Vogel geschont. Stattdessen rückten Pascal Sauer und Dongmin Kim in die Startelf.

Das Spiel war noch gar nicht richtig im Gange, da lief Eilenburg schon einem Rückstand hinterher. Jenas Wolfram köpfte sträflich frei nach einer Flanke von der rechten Seite nach wenigen Sekunden zur Führung ein. Und es kam noch dicker. Die Thüringer trafen innerhalb der ersten 27 Minuten noch zweimal: 0:3. Das nächste Debakel drohte. Auch Knaubel schwante zwischenzeitlich Böses. Zu leicht machten es die Eilenburgern ihrem Gegner. Carl Zeiss nutzte die Lücken, spielte schnell – phasenweise zu schnell. "Ich will nicht sagen, dass wir die erste Viertelstunde verschlafen haben. Jena hat ordentlich Druck gemacht. Wir haben es nicht geschafft, die offensiven Aktionen zu unterbinden“, so Knaubel. Spätestens nach dem 0:2 wusste er, dass es schwer werden würde.

Dongmin Kim verletzt raus

Nicht untergehen lautete die Parole. Und das gelang, weil Eilenburg Moral zeigte und deutlich aggressiver verteidigte. „Die Moral der Mannschaft, gerade in der zweiten Halbzeit, hat uns sehr froh gestimmt“, resümierte der FCE-Coach nach dem Abpfiff. Nimmt man nur die zweiten 45 Minuten, steht ein 1:0-Sieg für die Eilenburger zu Buche. Das Ehrentor wurde Philipp Sauer zugeschrieben, dessen Freistoßflanke der Jenaer Keeper unterschätzte und nicht festhalten konnte. Der Treffer machte Mut – zumal Jena längst nicht mehr so schwungvoll aufspielte. Doch so richtig Gefahr strahlten die Eilenburger nicht aus. Für zwei war es dennoch ein ganz besonders Spiel.