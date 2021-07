Trotz Gnabry-Comeback: FC Bayern verliert auch Test gegen Gladbach - Nagelsmann weiter sieglos

Eine extrem junge Mannschaft des FC Bayern München hat auch im dritten Testspiel den ersten Sieg der Saisonvorbereitung und damit auch den ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann verpasst. Vor rund 6000 Zuschauern in der Allianz Arena in München unterlag der FCB ohne Topspieler dem Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:0).

Dieses Duell eröffnet auch am 13. August die neue Bundesliga-Saison - dann allerdings im Borussia-Park in Gladbach - und höchstwahrscheinlich mit deutlich erfahreneren Spielern auf beiden Seiten. Hannes Wolf (59. Minute) mit einem Volleyschuss und Michael Wentzel (76.) per Abstauber erzielten die Treffer für die Mannschaft des von Eintracht Frankfurt an den Bökelberg gewechselten Coaches Adi Hütter.