Trotz Götze-Gala: PSV Eindhoven nur mit Auftakt-Remis - Boateng gewinnt bei Startelf-Debüt

Ebenfalls einen guten Start in die neue Europapokal-Saison erlebte die AS Monaco mit Coach Niko Kovac. Der Klub aus der französischen Ligue 1 setzte sich mit 1:0 (0:0) gegen Sturm Graz durch. Der vom FC Bayern ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel stand ebenso in der Startelf wie Außenverteidiger Ismail Jakobs und Nationalstürmer Kevin Volland, der nach 61 Minuten ohne Treffer ausgewechselt wurde. Für Jakobs war bereits in der Halbzeit Schluss.