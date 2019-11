Trotz Hammerleistung: SC DHfK Leipzig muss sich Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben

Leipzig. Zum zweiten Mal in Folge ganz nah dran, zum zweiten Mal in Folge am Ende der Verlierer: Die Handballer des SC DHfK Leipzig lieferten den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend einen mitreißenden Kampf, der keine Wünsche offen ließ und an dessen Ende doch ein 28:29 (16:15) stand. 4753 Zuschauer hatten ihre Grün-Weißen zuvor auf unglaubliche Weise getragen.