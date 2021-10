Trotz Handicap: HC Elbflorenz holt Punkt in Hamm

Dresden. Fast hätte es sogar zum ersten Auswärtssieg gereicht, doch am Ende können die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz auch mit einem Punkt hoch zufrieden sein. Die Dresdner haben unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen beim Favoriten ASV Hamm-Westfalen ein bravouröses 28:28-Unentschieden (15:14) erkämpft. Nach dem Derby in Aue war es der zweite Auswärtspunkt für die Sachsen. Dabei reisten die Elbestädter ersatzgeschwächt an. Vier Spieler und das gesamte Trainerteam mussten coronabedingt daheim in Quarantäne bleiben. Manager Karsten Wöhler übernahm sowohl die Vorbereitung als auch das Coaching an der Seitenlinie und zeigte sich am Ende mehr als zufrieden: „Ich bin wirklich unheimlich stolz auf die Jungs, dass wir einen Punkt mit nach Hause nehmen. Fast hätte es sogar zu mehr gereicht, doch am Ende war das dann auch eine Kraftfrage gegen einen Gegner, der aus dem Vollen schöpfen konnte.“

