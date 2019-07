Trotz Hitze: RB Leipzig trainiert erstmals öffentlich mit Rückkehrer Ademola Lookman

RB Leipzigs neuer Chef-Coach Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft am Donnerstag trotz brütender Hitze zu einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Club-Gelände am Cottweg gebeten. Unter dem Applaus von rund 300 Fans betrat auch Neuzugang Ademola Lookman erstmals den Rasen. Der 21-jährige Engländer hat bei den Anhängern der Roten Bullen dank starker Auftritte während seiner Leihe in der Rückrunde der Saison 2017/18 einen Stein im Brett und war bei der Einheit schon voll eingebunden.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom öffentlichen Training am 25. Juli

Unter anderem musste der Rechtsfuß bei Freistoß-Übungen sein Können unter Beweis stellen. Mit auf dem Rasen standen nach ihren Blessuren auch wieder Emil Forsberg und Marcel Sabitzer. Die beiden Mittelfeldspieler konnten an der kompletten Einheit teilnehmen. Während auf dem vorderen Trainingsplatz Torabschlüsse auf dem Plan standen, ließ Nagelsmann auf dem hinteren Feld Zusammenspiel und Aufbau üben. Tyler Adams, der immer noch mit Adduktoren-Problemen zu kämpfen hat, absolvierte am Rande ein individuelles Programm, darf aber mittlerweile wieder mit dem Ball arbeiten. Zum Abschluss traten die Spieler in zwei Mannschaften gegeneinander an und mussten dabei im Wechsel auf lange Bälle oder Konter setzten. Nach etwas über eineinhalb Stunden erlöste der Chef-Coach seine Spieler.

Genau beobachtet wurde die Einheit von Imke Wübbenhorst. Die ehemalige Fußballerin trainierte zuletzt die Männermannschaft des BV Cloppenburg in der Oberliga Niedersachsen. In Deutschland hatte vorher nie eine Frau eine höherklassige Herrenmannschaft als Chef-Coach betreut. Seit dieser Woche hospitiert sie unter Julian Nagelsmann.

Für RB war es die letzte öffentliche Einheit in dieser Woche. Am Freitag steht in Markranstädt das dritte Testspiel der Sommervorbereitung an. Gegner ist ab 18 Uhr der französische Pokalsieger Stade Rennes. Um den Profis möglichst viel Einsatzzeit zu geben, wird das Duell in dreimal 45 Minuten ausgetragen. In den bisherigen Partien gab es für die Roten Bullen eine 1:4-Niederlage gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich und einen 3:2-Sieg gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul.

