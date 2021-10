Trotz vollständigem Impfschutz: Darmstadts Klaus Gjasula positiv auf Corona getestet

Klaus Gjasula vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben der Klub und die albanische Nationalmannschaft, bei der sich Gjasula zuletzt befand, am Dienstagnachmittag via Twitter bekannt.

Beim 1:0-Sieg seines Teams in Ungarn am Samstagabend hatte Gjasula 90 Minuten im zentralen Mittelfeld gespielt. Für das zweite Spiel dieses Länderspiel-Blocks gegen Polen am Dienstagabend (20.45 Uhr) fällt der Zweitliga-Profi aus. Ein Einsatz des 31-Jährigen für das Ligaspiel gegen Werder Bremen ist unwahrscheinlich. Die "Lilien" gaben bekannt, dass der Abräumer vorerst nicht zur Verfügung stehe.