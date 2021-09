Trotz Inzidenz über 35: RB Leipzig gegen den FC Bayern vor 34.000 Fans

Leipzig. Der bange Blick vieler RB-Leipzig-Fans ging am Montagmorgen auf die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI). Wo steht die Messestadt? Wie hoch ist die Sieben-Tages-Inzidenz? Denn an genau diesen Wert hatte das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche die zulässige Zuschauerzahl für das anstehende Top-Duell gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr) geknüpft. Im Klartext: Bleibt die Inzidenz am 6. September unter 35, dürfen 34.000 Menschen in die Red Bull Arena, können alle Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber erstmals seit März 2020 wieder live dabei sein. Blieb sie aber nicht. Im Vergleich zu vergangenem Dienstag verdoppelte sich die Zahl, lag am Stichtag bei 36,5. Anzeige

Was nun? Lange spannte der Bundesligist seine Fans auf die Folter. Auf Twitter stellten sich die Ersten bereits auf Stunden im Wartebereich des Online-Ticketshops sowie eine anschließende Kartenverlosung ein. Am Nachmittag erfolgte dann aber Entwarnung. Es bleibt bei den angestrebten 34.000, trotz anderslautender Aussagen in der Vorwoche. Das bestätigte RB dem SPORTBUZZER auf Anfrage, veröffentlichte im Anschluss auch eine entsprechende Meldung über die clubeigenen Medien.

"Eine gute Nachricht für alle Fans von RB Leipzig - am Samstag können alle Dauerkartenbesitzer das Spiel gegen den FC Bayern München besuchen", freute sich Ulrich Wolter, Direktor Operations von RB. "Auch werden erstmalig wieder Gästefans in der Red Bull Arena dabei sein." Von den 34.000 zur Verfügung stehenden Tickets gehen nach Vereinsangaben fünf Prozent, also 1700, nach München. 31.000 sind über Dauerkarten gebunden. Der Rest bleibt für Sponsoren und Partner reserviert. Einen freien Ticketverkauf wird es nicht geben.