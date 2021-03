Trotz Kantersieg gegen Island: Löw hadert mit zweiter Halbzeit - DFB-Profis jubeln über "positives Zeichen"

Es ist vorbei mit einem Kuschelkurs! Bundestrainer Joachim Löw hat trotz des deutlichen 3:0-Sieges zum Auftakt der WM-Qualfikation gegen Island den Finger in die Wunde gelegt und die Fehler seiner Mannschaft offen angesprochen. "In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Pässe nach hinten gespielt, manche Momente verpasst, Dynamik auszulösen, Tempo aufzunehmenn", haderte Löw, der nach der EM im Sommer aufhören wird, bei RTL.

"Wir müssen die zweite Halbzeit besprechen", sagte Löw mit Blick auf das nächste Spiel gegen Rumänien am Sonntag. "Was uns in der ersten Halbzeit stark gemacht hat, fehlte. Wir müssen das Tempo über 90 Minuten hochhalten. Das wird gerade bei einem Turnier wichtig sein", richtete der 61-Jährige schon den Blick auf seine letzte Europameisterschaft als Bundestrainer. Zunächst stehen erstmal zwei weitere Quali-Spiele an: Gegen Rumänien am Sonntag - und gegen Nordmazedonien am Mittwoch. Beide Partien werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen und werden bei RTL zu sehen sein.