Trotz Kieferschmerzen: Wolfsburgs Kampfsportler Ögüt mit ersten Erfolgen als Schwarzgut

"Ich habe schon viele, viele Turniere und Reisen hinter mir. Aber was dieses Mal passiert ist, war für mich eine Extrembelastung", sagt Ögüt, der regelmäßig in aller Welt bei Wettkämpfen auf dem Podium landet. Wenige Stunden vor seinem Abflug nach Los Angeles habe er "ein Pochen in meinem Unterkiefer" gespürt. Sofort ging's zum Zahnarzt. Diagnose: Entzündung im Wurzelkanal. "Die Schmerzen waren kaum zu ertragen. Der Zahnarzt konnte nicht viel machen, da eine akute Infektion vorlag. Deswegen bekam ich erst einmal Antibiotika sowie Schmerzmittel."

Was für ein USA-Trip für Yavuz Ögüt! Auch starke Kieferschmerzen haben den Kampfsportler des VfL Wolfsburg nicht bremsen können. Am Ende feierte der Brazilian Jiu-Jitsuka seine ersten Turnier-Siege als Schwarzgurt - und holte insgesamt auf seiner Reise zwei Champion-Gürtel, eine Gold- und eine Silber-Medaille.

In den Flieger setzte sich Ögüt aber trotzdem. Der Schmerz wurde nicht weniger: "Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Schmerzmittel einnehmen müssen", berichtet der Kampfsportler, der mit einer dicken Wange in LA ankam. Vor Ort ging's wieder zum Arzt, wieder Antibiotika. Ab zum Wettkampf nach San Diego.

Davon, dass die Wange bei jeder Berührung wehtat, ließ sich Ögüt aber nicht bremsen. Und war kreativ: "Ich habe versucht, meinen Kopf, beziehungsweise meinen Oberkörper, vom Gegner Nabeel Ebrahim im Finalkampf fernzuhalten, damit er nicht versehentlich gegen mein Gesicht kommt. Das gelang mir sehr gut, ich konnte den Kampf sehr schnell nach 40 Sekunden für mich entscheiden." Die Belohnung: Der erste Champion-Gürtel als Schwarzgurt für Ögüt (ohne Kimono, Expert Klasse). Mit Kimono ging's anschließend wieder gegen Ebrahim im Finale - diesmal aber Gold für den Wolfsburger, da es nur einen Gürtel pro Veranstaltung gibt.

In Las Vegas eine Woche später sah die Wange schon wieder besser aus, der Schmerz ließ nach, war aber noch zu spüren, erzählt Ögüt. Gegen Lokalmatador Tayler Bailey holte Ögüt ohne Kimono den zweiten Champion-Gürtel seines USA-Trips. Mit dem Kimono musste er sich dem aus dem US-Bundesstaat Nevada stammenden Kontrahenten aber geschlagen geben - Silber.