Trotz Klassenerhalt: 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Robert Palikuca

Der 1. FC Nürnberg trennt sich zum 31. Juli von Sportvorstand Robert Palikuca. Der Club ziehte damit eine erste Konsequenz aus der missratenen Spielzeit in der 2. Liga, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Franken hatten am vorigen Samstag erst in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels beim FC Ingolstadt den Absturz in die 3. Liga vermieden .

Seit Frühjahr 2019 arbeitete Palikuca für den Club

In einer Pressekonferenz begründete der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein die Trennung wie folgt: "Die Gründe liegen nicht an der Vergangenheit, sondern an der Zukunftsplanung." Zudem kündigte Grethlein an, dass Michael Wiesinger, der an der Seite von Marek Mintal zuletzt als Interimstrainer in der Relegation auf der Bank saß, Robert Palikuca bis Ende Juli unterstützen werde.