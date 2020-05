Trotz Kontroverse um Nutzungsuntersagung: Leipzigs Sportvereine legen wieder los

Leipzig. Egal ob Tennis, Hockey, Fußball, Leichathletik: Leipzig Breitensportler scharr(t)en sprichwörtlich mit den Hufen. Wenn auch der Wettkampfbetrieb ruht, wollen sie doch zumindest wenigstens mit dem Training endlich wieder loslegen. Die neuen Lockerungen des Freistaats Sachsen, die ab 4. Mai Außensportflächen wieder öffnen und explizit keine Sportart ausschließen, machern's (eigentlich) möglich. Aber: "Die Tücke steckt im Detail", wie Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig dem SPORTBUZZER am Montagnachmittag auf Nachfrage erklärte. Denn die vom Land ganz allgemein zur Bedingung gemachten Abstands- und Hygieneregeln gelte es zunächst durch die Kommune sportartspezifisch festzulegen. Das Motto laute deshalb: "Die Vereine müssen geduldig sein, können nicht sofort loslegen." Im Prinzip gelte die seit 17. April gültige Nutzungsuntersagung damit zunächst weiter.

Nur Mitglieder dürfen aufs Vereinsgelände

Den ATV 1845 Leipzig erreichte diese Botschaft der zuständigen Kommune nicht bzw. zu spät. Präsident Kai Müller-Hegemann legte angesichts der frohen Botschaft aus Dresden am Wochenende mit seinem Team eine Extra-Sonderschicht ein. „Wir haben eine neue Nutzungsordnung des Präsidiums erarbeitet, die gilt vom 4. bis zunächst 20. Mai. Darin nehmen wir die Vorgaben vom Land als Basis und haben diese für unseren Verein spezifiziert“, erklärt Müller-Hegemann.

DURCHKLICKEN: Beim LSC wird wieder trainiert Lange mussten sie warten und legten am 4. Mai unmittelbar los: Trotz widrigen Wetters traf sich der Tennis-Nachwuchs des Leipziger SC am Nachmittag zum Training. Seit 10 Uhr war die Anlage in der Pistorisstraße wieder geöffnet. © Dirk Knofe

Oberstes Gebot auf der idyllisch gelegenen Anlage am Völkerschlachtdenkmal seit Montag, 14 Uhr: Es dürfen ausschließlich ATV-Mitglieder das Gelände betreten und dort in kleinen Gruppen trainieren. Die Tennis-Abteilung absolvierte am Montag zunächst noch einen Arbeitseinsatz. Da Publikumsverkehr komplett ausgeschlossen ist, müssen Eltern ihre Kinder ab sofort am Tor verabschieden. Gäste beim ATV, das sind Tennisschule und Beachvolleyballer, dürfen ebenso wieder aktiv sein. „Die Nutzungsverträge müssen wir einhalten. Diese wurden von mir vorläufig als gültig erklärt, da die Anlage allerdings städtisches Eigentum ist, haben wir unsere neue Nutzungsordnung an das Amt für Sport geschickt und hoffen auf schnelle Antwort“, so der ATV-Chef.

Turner trainieren unter freiem Himmel

Schnell musste auch Geschäftsstellenleiterin Karin Wienrich handeln, hieß einkaufen gehen. Einweghandtücher und weitere Hygienemittel standen auf der Liste der ehemaligen Hockey-Nationalspielerin. Toiletten dürfen die Sportler benutzen, ebenso Handwaschgelegenheiten. Dagegen bleiben die Umkleidekabinen dicht. Dass der Redebedarf bei allen groß ist, versteht Kai Müller-Hegemann. Doch das Schwätzchen nach dem Spiel inklusive Bierchen muss noch warten. Es heißt wie im Monopoly: Gehe direkt zum Ausgang, Umweg verboten.

Auch beim Turn- und Gymnastikclub Leipzig wird seit Montag in Kleinstgruppen und vorerst auch nur unter freiem Himmel geübt. Das Training startete mit Leistungs-/Kadersportlern sowie Sportlern, die in diesem Jahr noch an nationalen Wettkämpfen teilnehmen. Die Auswahl erfolgt durch die Trainer. Stück für Stück - je nachdem, wie es die behördlichen Anordnungen zulassen – wird die TuG-Gemeinschaft wieder hochgefahren. „Für uns als Vorstand und das Trainerteam ist eine schnellstmögliche Rückkehr zu einem normalen Trainingsbetrieb sehr wichtig. Allerdings steht dabei die Gesundheit der Trainer, Übungsleiter und natürlich der Kinder an erster Stelle“, heißt es in einer Pressemitteilung und „bitte Geduld“.

Tennisspieler trotzen dem Regen

Große Ungeduld herrschte auch bei den Tenniscracks der Messestadt. Bei Sonnenschein, scherzte Volker Schnidt, hätte es einen Polizeieinsatz gegeben. „Die sind alle verrückt“, beschrieb der Trainer seine Kollegen und Freunde beim RC Sport. Denn trotz Regen und eher unfreundlicher Temperaturen war am Montag auf der Anlage nahe des Elsterbeckens gut was los – nachtürlich nach allen Hygieneregeln. „Wir führen Protokoll, wer wann und wo gespielt hat, man darf nur rein oder raus“, gab Schnidt am Abend einen kleinen Einblick über die mittlerweile im öffentlichen Leben selbstverständlichen Desinfektionsmittel oder Sicherheitsabstände hinaus.

Eine weitere Maßnahme, denen alle Vereine Folge leisten müssen: Nur Mitglieder dürfen das Gelände betreten. So auch beim Leipziger SC, auf dessen Tennisfeldern ebenfalls wieder aufgeschlagen wurde. Über den Tag verteilt sammelte sich Alt und Jung, um sich auf dem Court nach langer Zeit wieder körperlich zu ertüchtigen.

🔴 Die Abteilung Fußball informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Zeit! Das gesamte Schreiben der Abteilungsleitung findet ihr in den Kommentaren 👇 Gepostet von Leipziger SC 1901 e.V. - Fußball am Sonntag, 3. Mai 2020

Niklas Möllers' zweite von vier Trainingsgruppen hatte keine Lust und blieb zu Hause. Sauer war der Nachwuchs-Tenniscoach vom LSC deswegen nicht. „Es regnet, die neuen Regeln sind seit Freitag bekannt: Das kann schon mal passieren,“ hatte der 23-jährige Wahl-Leipziger Verständnis, auch bei Corona-Bedenken. „Es liegt im Ermessen der Jugendlichen und der Eltern, das ist klar.“ Dass endlich wieder etwas Sport getrieben werden kann, stimmte ihn glücklich. „Man hat schon etwas neidisch auf andere Bundesländer geguckt, wo Tennis spielen bereits erlaubt war“, sagte Möllers.