Trotz Kritik: Italiens Coach Roberto Mancini hält an Ciro Immobile fest

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini will trotz der jüngsten Kritik an Mittelstürmer Ciro Immobile festhalten. "Er hat in den vergangenen Jahren viele Tore gemacht. Es kann bei einem Turnier immer passieren, dass derjenige, der am meisten kritisiert wird, das Spiel oder das Turnier entscheidet", sagte Mancini vor dem EM-Halbfinale gegen Spanien am Dienstag in London (21 Uhr/ARD und Magenta TV) über den Ex-Dortmunder, der nach der Vorrunde kein Tor mehr erzielt hat und zuletzt kritisiert wurde.

