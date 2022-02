Trotz langer Ausfall-Liste: Dresdner Eislöwen gewinnen Spitzenspiel gegen Ravensburg

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars mit 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) gewonnen und grüßen weiter von der Tabellenspitze der DEL2. Dabei hatte das Eishockey-Team von Trainer Andreas Brockmann auch diesmal mit argen Personalsorgen zu kämpfen. Zu der langen Ausfallliste gesellten sich kurzfristig auch noch Tom Knobloch und David Rundqvist. Yannick Drews spielte dafür in der Verteidigung, der zuletzt noch verletzt fehlende Mike Schmitz rückte kurz vor Spielbeginn noch ins Aufgebot. Zudem kam Ricardo Hendreschke aus dem eigenen Nachwuchs zu seinem Debüt. Ein Rumpfteam also, das sich aber dennoch mehr als achtbar schlug.

Und früh in Führung ging. Mike Fischer war es, der in der 4. Minute nach Vorbereitung von Jordan Knackstedt vor 1319 Zuschauern zum 1:0 für die Hausherren traf. In der 30. Minute erhöhte Johan Porsberger auf 2:0 für die Dresdner, zugleich musste Ravensburgs Julian Eichinger wegen Stockschlags für zwei Minuten vom Feld. Kaum wieder vollzählig, verkürzte Sam Herr für die Gäste zum 2:1 (32.), Mike Fischer stellte aber keine halbe Minute später den alten Abstand wieder her. Das letzte Wort im zweiten Durchgang hatten aber die Oberschwaben. Wieder war es Sam Herr, der das Anschlusstor erzielte (17.).