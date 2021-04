Trotz Leipziger Playoff-Aus: IceFighters Hofverberg und Israel ziehen positive Saisonbilanz

Leipzig. Die EXA IceFighters Leipzig sind in die Sommerpause gestartet. Nach zwei verlorenen Partien im Best-of-3-Modus endete Sonntagabend die Playoff-Serie gegen die Crocodiles Hamburg. Am Sonntagabend traf sich die Mannschaft der Saison 2020/21 zum letzten Mal.

Kurze Playoff-Serie

Auf der fast leeren Tribüne sah am Sonntag Esbjörn Hofverberg die 3:6-Niederlage seiner Icefighters. Der 50-Jährige hatte sich Ende November beim 0:4 im Derby gegen die Saale Bulls eine dreifache Fraktur im Fuß zugezogen. Das bedeutete das vorzeitige Saisonaus für den Routinier. „Mir geht es gut“, sagt er jetzt. Aber nichts sei schlimmer, als nicht Eishockey spielen zu können, gibt der Oldie zu. Wie sehr hat der erfahrene Abwehrspieler den Icefighters im Team gefehlt?

„Esa fehlt uns vor allem als Mensch und in der Kabine“, antwortet Moritz Israel – am Sonntag ebenfalls Zuschauer. Linksschütze „Esa“ sei immer für Witze und Streiche aufgelegt. So erschien Hofverberg während eines Mannschafts-Meetings im Weihnachtsmannkostüm, verrät der 25-jährige Israel grinsend.