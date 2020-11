Trotz Lockdown: In Wolfsburg und Gifhorn wird Tennis gespielt

"Wir können froh sein, dass wir spielen dürfen", sagt Igor Djuranovic, Tennistrainer beim TC Grün-Weiß. Drei Plätze gibt es in der Bleiche-Halle. "Die Kapazitäten sind begrenzt", weiß der Damentrainer. Zumal eine Einheit mit größeren Trainingsgruppen aktuell natürlich nicht gestattet ist. Und so müssen seine Spielerinnen rund zwei Monate vorm Saisonstart zumindest im November das Training reduzieren. "Und zwar um die Hälfte", so Djuranovic.

Auch beim TV Jahn läuft der Betrieb "in einer abgespeckten Version, aber im Vergleich mit anderen Sportarten geht es uns gut", sagt Jahn-Coach Milan Pesicka. Am Montag ruhte zunächst noch der Trainingsbetrieb. Der Verein wollte ganz sicher gehen, letzte Zweifel wurden ausgeräumt. Doch seit Dienstag läuft das Training am Bötzel in Reislingen auf den fünf Hallenplätzen. Erlaubt sind nur Einzel oder Doppel, wenn nicht mehr als zwei Haushalte am Match beteiligt sind. Ein Problem für die Spieler älteren Semesters, die nicht das komplette Feld beackern wollen. "Die Senioren spielen lieber Doppel, jetzt versuchen wir ihnen aber auch die Einzel schmackhaft zu machen", sagt Pesicka, der weiß, wie wichtig der Sport auch für den Kopf ist. "Das hilft in diesen Zeiten auch Depressionen vorzubeugen", so der Jahn-Coach.

Der Breitensport ist das eine, der Leistungsbetrieb das andere. Noch ist die Spielzeit für die heimischen Top-Teams nicht gestartet. Die Nordliga-Herren des TV Jahn sollen ihren Auftakt am 6. Dezember in der zweithöchsten Klasse im Winter feiern, die Wolfsburger Oberliga-Damen und die des TC Grün-Weiß ziehen im Januar nach. Stand jetzt. "Wir versuchen uns so gut wie möglich auf die Wintersaison vorzubereiten, organisieren uns in Zweiergruppen", so Pesicka.

Spielbetrieb in Altersklassen ausgesetzt

In den Altersklassen, deren Saisons bereits teilweise begonnen haben, wurde vom Verband der Spielbetrieb für den November ausgesetzt. Die Spiele werden in den Februar verschoben. Allerdings: Wenn sich zwei Teams finden, die spielen wollen, kann die Begegnung stattfinden und wird gewertet - ohne Doppel.

Wie ab Dezember verfahren wird, wenn auch die Jahn-Herren in die Nordliga einsteigen, will der Verband noch entscheiden. Pesicka ist allerdings skeptisch, dass es im kommenden Monat angehen kann. "Wenn dann Partien aus dem Dezember oder Januar verschoben werden müssen, wird's eng." Weil dann die Spieltermine der Damen, Herren und Altersklassen kollidieren. Auch Turniere seien für diese Zeit schon geplant.

"Wir haben da noch Glück, dass wir eine Fünf-Feld-Halle haben. Für Vereine mit weniger Plätzen und mehr Teams ist das dann ja fast unmöglich aufzufangen", ahnt Wolfsburgs Trainer wobei für ihn das Thema Punktspiele zur Zeit ein untergeordnetes ist. "Wir müssen zunächst das Virus besiegen und zur Normalität zurück. Aber ich denke Corona wird uns zumindest noch in der Wintersaison begleiten." Wie gesagt: "Gut, dass wir überhaupt trainieren dürfen, der Punktspielbetrieb wäre die Praline."

Für die Nordliga plant der TV Jahn zweigleisig

Für den möglichen Spielbetrieb in der Nordliga plant der TV Jahn zweigleisig. "Eigentlich benötigt man in dieser Liga Verstärkung. Da könnten wir wieder auf unsere Tschechen aus der vergangenen Saison setzen." Aber da ist in Zeiten von Corona ja auch die Reiseproblematik. Also gibt es einen Plan B, ohne Michal Franek und Petr Michnev. "Dann setzen wir nur auf Spieler die vor Ort sind."

So werden es auch die Oberliga-Damen des TC Grün-Weiß halten. Niemand könne vorhersagen, wie die Situation im Januar ist, weiß Djuranovic. Wenn es angeht, verzichtet das Team auf Ausländerinnen: "Wir werden wir auf unsere Spielerinnen aus Gifhorn setzen."