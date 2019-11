Trotz Mittelfeld-Sorgen: Aue will Gegner Bochum „zum Stehen kriegen“

Aue (dpa) – Mit einem Erfolg beim VfL Bochum will der FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.00 Uhr/Sky) seinen vierten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Allerdings muss Trainer Dirk Schuster sein Mittelfeld umbauen. Neben dem rot-gesperrten Jan Hochscheidt fehlen auch die gelb-gesperrten Philipp Riese und Clemens Fandrich. „Im Training haben sich mehrere Spieler angeboten, um die drei Stammkräfte zu ersetzen. Die Jungs, die bisher nur wenig Einsatzzeit hatten, haben gezeigt, dass sie in die Mannschaft wollen“, sagte Schuster am Donnerstag.