Trotz neuer Corona-Maßnahmen: Dresdner Eislöwen halten an Testspielen fest

Dresden. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart, an dem die DEL2 trotz der neuen Corona-Maßnahmen festhält, bestreiten die Dresdner Eislöwen die letzten beiden Testspiele. Am Freitag empfangen die Schützlinge von Trainer Rico Rossi daheim (19.30 Uhr) die Eispiraten Crimmitschau im Rahmen des Nord-Ost-Pokals, am Sonntag gastieren sie bei den Bayreuth Tigers (17 Uhr).