Trotz Niederlage gegen den BVB: RB Leipzig für Champions League qualifiziert

Leipzig. RB Leipzig hat sich zum vierten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. Das Team des designierten Bayern -Trainers Julian Nagelsmann liegt nach dem 32. Spieltag in der Bundesliga-Tabelle mit 64 Punkten auf Platz zwei.

Trotz der Niederlage am Samstag-Nachmittag gegen den BVB (2:3) können die Roten Bullen höchstens noch auf Platz vier abrutschen: Eintracht Frankfurt kam in der Sonntagspartie gegen den 1. FSV Mainz 05 nur zu einem 1:1-Unentschieden und liegen nun mit 57 Punkten auf Platz fünf – bei sechs noch zu vergebenden Zählern können sie die Leipziger also nicht mehr einholen.

Damit qualifiziert sich RB Leipzig in ihrer fünften Bundesliga-Saison zum vierten Mal für die Königsklasse. Bereits in ihrem Prämierenjahr im deutschen Oberhaus 2016/17 konnte sich RB Leipzig als Vizemeister für die Champions League qualifizieren. 2017/18 reichte es mit Platz sechs am Ende nur für die Europa League. In der Spielzeit 2019/2020 gelang gar der Einzug ins CL-Halbfinale, wo man sich Paris Saint-Germain deutlich (0:3) geschlagen geben musste.