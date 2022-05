Trotz Niederlage gegen Gladbach: RB Leipzigs XXL-Chancen leben noch

Man stelle sich vor, ein Fußball-affiner Arzt hätte im Dezember 2021 die RB-Stirn („glühend“) und den Puls („schwächlich“) gefühlt, wäre übergegangen zum Tastenbefund („Hühnerbrust“), hätte das Häufchen Elend auf einen Ergometer verfrachtet („Schnappatmung bei 65 Watt“) und sich zu schlechter Letzt die Kniegelenke („alles Scharniergelenke, kein Kurvenlauf möglich“) zu Gemüte geführt. Was hätte der Doc dem siechenden sächsischen Patienten, der in der Liga im Tiefparterre dümpelt, auferlegt? Ja, ein Sportverbot. Um weitere Auftritte wie jenen beim Dezember-1:2 in der Alten Försterei zu verhindern. Anzeige

Wenn aber eben jener Arzt gesagt hätte, dass sich das RB-Wrack aus der Bettengruft stemmt und vorm 33. Bundesligaspieltag Chancen auf die Champions League hat, im Halbfinale des Europapokals steht und am 21. Mai nach Berlin fährt, wäre er in der Klapse gelandet. RB hat sich in eine Lage gespielt und gekämpft, die im Dezember ausgeschlossen schien. Vor dem 1:3 in Gladbach war nicht alles gut und jetzt ist nicht alles schlecht.