Trotz Niederlage gegen Italien: DSV-Auswahl hat WM-Viertelfinale in eigener Hand

Zum anschließenden Stadtausflug ist Ben Reibel nicht mitgefahren. In der knallharten Partie gegen Italien hatte er einen Ellbogen ins Gesicht bekommen. Er trug eine Prellung am Jochbein davon, ihm splitterten einige Schneidezähne ab, den Schneid ließen sich die Deutschen jedoch zu keiner Zeit abkaufen in dieser so wichtigen WM-Partie in Gwangju. Zwar verlor die DSV-Auswahl mit 7:8 (2:1, 2:3, 3:2, 0:2), das reichte aber, um Platz zwei zu sichern. Am Sonntag (11.30 Uhr) wartet in der Hauptrunde nun mit Südafrika ein leichter Gegner. Der Weg ins Viertelfinale ist geebnet. „Jetzt muss ich erst mal schauen, wo wir hier ein oder zwei Bier bekommen. Das haben wir uns verdient, es war ein sensationeller Auftritt“, lobte Bundestrainer Hagen Stamm.