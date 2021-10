Trotz null Punkten: So kann RB Leipzig doch noch europäisch überwintern

Es sieht nicht gut aus für RB Leipzig in Sachen Champions League. Null Punkte und der letzte Platz in Gruppe A stehen zur Halbzeit der ersten Phase der Königsklasse zu Buche. Endgültig verloren ist allerdings noch nichts. LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph hat gerechnet und erklärt, was wie noch drin ist für die Sachsen im europäischen Wettbewerb.