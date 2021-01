Trotz Parma-Gerüchten: Flick rechnet nicht mit Zirkzee-Abgang beim FC Bayern

Trotz entsprechender Gerüchte rechnet Hansi Flick beim FC Bayern München nicht mit einem Last-Minute-Abschied von Sturmtalent Joshua Zirkzee in diesem Winter. Der 19 Jahre alte Niederländer sei am Freitag im Training des Meisters dabei gewesen, berichtete Flick am Freitag. Und er gehe davon aus, „dass er auch nach der Wechselfrist im Training ist“. Diese endet am Montag. Anzeige

Nach einem Medienbericht aus Italien sollte Zirkzee auf Leihbasis zu Parma Calcio in die italienische Serie A wechseln. Sky Sport Italia hatte am Mittwoch berichtet, dass nur noch die finale Zustimmung der Bayern fehle. Die Rede war dabei auch von einer Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.