Trotz Patzers in Bischofshofen: Muldentaler Martin Hamann überzeugt bei Vierschanzentournee

Bischofshofen. Skiflug-Champion Karl Geiger? Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler? Nein! Martin Hamann war die positive Überraschung im DSV-Team bei der Vierschanzentournee. Ein 23-Jähriger Flachlandflieger aus dem Großraum Leipzig, der aus Altenbach in der Nähe von Wurzen stammt. Mit den Plätzen 11 in Garmisch-Partenkirchen und 13 in Innsbruck klopfte er beim Skisprung-Grand-Slam nachdrücklich an die Tür zur absoluten Weltspitze an. Damit übertraf der begeisterte RB-Leipzig-Fußallfan als einziger deutscher Skispringer die in ihn gesetzten Erwartungen. Anzeige

„Martin hat wahnsinnig viel Potenzial“

Freilich trübt der gestrige Auftritt diese tolle Bilanz. In Bischofshofen verpatzte er den Absprung und verlor das interne K.o.-Duell gegen den ebenfalls nicht überzeugenden Pius Paschke. Drei Meter beziehungsweise fünf Punkte fehlten dem Flachlandtiroler als 37. zum Erreichen des zweiten Durchgangs. Hamann schied ebenso wie Eisenbichler aus und sagte: Vielleicht hätte ein Klaps auf den Hinterkopf geholfen. Am Ende habe ich eine 50:50-Bilanz. Zwei Springen waren gut, zwei nicht.“ Seine Power sei unbegrenzt, sagte der RB-Fan mit Blick auf die kommenden Wochen.

DURCHKLICKEN: Momente aus der Karriere des Martin Hamann Für viele Expertin ist Martin Hamann die positive Überraschung bei der Vierschanzentournee 2020/2021. ©

„Martin hat wahnsinnig viel Potenzial. Manchmal hat er noch Schwierigkeiten, die Trainingsleistungen in den Wettbewerb zu bringen, aber das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Er ist definitiv ein Mann für die Zukunft“, sagt Stefan Horngacher. Unter Anleitung des Bundestrainers hat Hamann im Sommer große Fortschritte gemacht. Im DSV-Team war er vor der Saison teilweise die Nummer 2 hinter Eisenbichler und lag damit vor Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und den Olympiasiegerin Andreas Wellinger oder Severin Freund.

Erste Sprünge von der Eilenburger Schanze

Das stellte er mit Platz zwei bei den Deutschen Meisterschaften unter Beweis. Auch beim Weltcup-Auftakt in Wisla, wo er im September zwei Continentalcups gewonnen hatte, machte er mit einem „Monstersprung“ („Das hat geflutscht von oben bis unten“) auf sich aufmerksam. Zwar konnte er die 138,5 m – ein halber Meter unter dem Schanzenrekord von Skiflug-Weltrekordler Stefan Kraft (Österreich) – nicht korrekt landen. Aber seitdem kennt in der Szene jeder den Namen Martin Hamann.

Bei der Tournee durfte der angehende Polizeimeister zum ersten Mal alle vier Springen bestreiten. „Eine geniale Erfahrung“ für Hamann, schließlich hat hier einst alles begonnen. Mit sechs Jahren sah er in Garmisch zum ersten Mal eine Schanze und verkündete selbstbewusst, auf jeden Fall Skispringer werden zu wollen. Zur Überraschung seiner Eltern Kathleen und Steffen hat er sich diesen Traum seit den Anfängen auf der Schanze in Eilenburg tatsächlich erfüllt. Der Rand-Leipziger, der für Nickelhütte Aue startet und in Bayern wohnt, springt den besten Winter seines Lebens.

Bei der 3. Station in Innsbruck hat Martin einen sehr guten Wettkampf absolviert. Denn er am Ende mit dem 13. Platz... Gepostet von Die wilden Skispringer/innen aus Sachsen am Sonntag, 3. Januar 2021

Dreimal Elfter war Hamann in dieser Weltcup-Saison schon, das hat das Selbstbewusstsein gestärkt: „Die Top Ten schaffe ich auch noch.“ Derlei Topplatzierungen wird Martin Hamann auch brauchen. Schließlich steht in ein paar Wochen die Nordische Ski-Heim-WM in Oberstdorf (24. Februar bis 7. März) und der Muldentaler wäre gern Teil des deutschen Teams, das die Goldmedaille der WM 2019 verteidigen muss.