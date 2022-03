Trotz personellen Engpasses: Handball-Oberligist VfB Fallersleben beißt auf die Zähne

Manchmal muss man aus der Not eine Tugend machen. Glücklicherweise handelt es sich bei Handball-Oberligist VfB Fallersleben gegenwärtig nicht um eine tabellarische, sondern „nur“ um eine personelle Not. Doch in diesen schweren Zeiten behalten Trainer Maik Knobbe und seine Schützlinge den Kopf oben. Ihr letztes Heimspiel gegen den TSV Burgdorf III mussten die Fallersleber zwar absagen, doch am Wochenende wollen sie wieder ins Geschehen einsteigen - mit einem Heimauftritt gegen die HSG Plesse-Hardenberg (19 Uhr).

Der VfB-Dirigent geht davon aus, dass die Seinen nach dem zuletzt ausgefallenen Heimspiel gegen den TSV Burgdorf III – nachgeholt wird dieses womöglich am Dienstag – am Samstag gegen Plesse-Hardenberg antreten können. Kris Behrens und Timon Wilken werden dann aller Voraussicht nach wieder zum Aufgebot zählen. Unter der Woche sind wie üblich zwei Trainingseinheiten angesetzt, ehe es am Wochenende wieder um wichtige Punkte gehen soll.

Knobbe lobt die starke Saison seiner Mannschaft, ist zugleich aber auch „froh, wenn sie zu Ende ist“. Zu angespannt war die personelle Situation speziell in den vergangenen Wochen: „Wir kommen einfach nicht in einen echten Rhythmus, werden immer wieder ausgebremst. Das nervt irgendwann.“ Doch der Trainer verdeutlicht auch: „Wir haben einen starken Kader und können Ausfälle auch immer wieder gut kompensieren.“ Nicht umsonst haben es die Fallersleber in die Top Fünf der Liga geschafft. „Unser Ziel bleibt es auch nach wie vor, uns da oben festzusetzen“, so Knobbe. Konkret: Die Plätze vier bis sechs werden angestrebt.

Auf Dauer möchte sich der VfB in der Oberliga etablieren und laut Knobbe im „Verfolgerfeld mitstänkern“. Da trifft es sich doch gut, dass mit Phil Hornke und Kevin Ströh die ersten beiden Neuzugänge für die nächste Saison bereits feststehen. „Der Kontakt zu Phil ist auch nach seinem Wechsel nach Großenheidorn nie abgerissen. Vom Charakter her passt er gut in die Mannschaft, auch handballerisch ist er eine absolute Verstärkung“, so Fallerslebens Coach, der aber auch über Ströh viele lobende Worte loswird: „Für die Kreis-Position ist diese Verpflichtung sehr wichtig und sicherlich auch ein guter Griff, zumal sich Kevin im besten Handball-Alter befindet und auch schon über Drittliga-Erfahrung verfügt.“

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie möchte der Aufsteiger am Sonnabend gegen Kellerkind Plesse-Hardenberg unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. „Generell wollen wir unsere Heimspiele gewinnen“, verdeutlicht Knobbe. Einfach wird es nicht, aber der Übungsleiter weiß auch, worauf es ankommt: „Wir brauchen eine aggressivere Deckung und generell eine gute Einstellung.“

Vorfelde beim Zweiten, VfL-Frauen gegen BVB II

Eine schwere Auswärtshürde zu meistern hat hingegen Ligakonkurrent MTV Vorsfelde. Zu Gast ist er am Samstag beim Rangzweiten MTV Großenheidorn (19.30 Uhr), der erst zwei Minuspunkte auf dem Konto hat.

Die Frauen des VfL Wolfsburg genießen in der 3. Liga am Samstag Heimrecht, erwarten Borussia Dortmund II (19 Uhr). Nach dem 25:25-Remis zuletzt in Recklinghausen tritt die Martinson-Sieben mit reichlich Selbstvertrauen an.