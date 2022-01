Trotz nächster Pleite: Düsseldorf-Boss Allofs schließt schnelle Trainer-Entlassung aus

Christian Preußer verschwand schnell in den Katakomben, die Mannschaft blieb wie versteinert zurück. Nach der dritten Niederlage in Serie und nur einem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen steht Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer vor einer ungewissen Zukunft. Sportvorstand Klaus Allofs hatte dem Coach eine Garantie für das Spiel gegen Nürnberg gegeben, darüber hinaus müsse man die Situation bewerten, hatte der 65-Jährige verkündet. Die 0:1 (0:1)-Niederlage hat die Lage für Preußer, der am Sonntag 38 Jahre alt wird, allerdings nicht verbessert. Vor 750 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena erzielte Lino Tempelmann (2.) den Treffer zum Sieg für die Gäste.

