Trotz Pleite gegen Stuttgart - Augsburg-Trainer Weinzierl überzeugt: "So werden wir in der Liga bleiben"

748 Tage dauerte es, bis Markus Weinzierl nach seiner Entlassung beim VfB Stuttgart wieder auf einer Trainerbank in der Bundesliga Platz nehmen durfte. Sein Comeback als Coach des FC Augsburg, den er von 2012 bis 2016 schon mal trainierte, ging jedoch schief. Und doch wollte nach dem 1:2 am Freitag beim VfB Stuttgart keiner der Augsburger den Kopf hängen lassen - vor allem der neue, alte Trainer nicht: "Es wäre verdient gewesen, heute was mitzunehmen. Es wäre sogar verdient gewesen zu gewinnen", ordnete der 46-Jährige die knappe Niederlage nach der Partie bei DAZN ein. Dann bemühte er sich um einen weiteren Versuch, seine Mannschaft sofort wieder aufzurichten: "Ich habe eine gute Mannschaftsleistung gesehen mit den besseren Torchancen. Wir sind mehr gelaufen, haben sehr guten Fußball gespielt, uns aber nicht belohnt." Anzeige

Und so bleibt die Lage beim FCA ernst: Im Abstiegskampf der Bundesliga wartet der Klub nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vor den Spielen der Konkurrenz am 32. Spieltag drei Punkte. "Die Leistung heute stimmt mich positiv und die Jungs können es. Sie haben es gezeigt. Der Gegner hat Qualität und er hat gnadenlos zugeschlagen", lobte der Comeback-Coach den VfB Stuttgart, der immer noch Restchancen auf Conference-League-Platz sieben (vier Punkte Rückstand auf Borussia Mönchengladbach) hat. Als nächstes geht es für Weinzierl jetzt gegen den direkten Tabellennachbarn aus Bremen. Am letzten Spieltag muss Augsburg dann nach München zum FC Bayern.

Bremen kann mit einem Sieg am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) nach Punkten mit Augsburg gleichziehen. Weinzierl zeigte sich zuversichtlich, was den Abstiegskampf betrifft: "Es geht um Punkte. Wenn wir so spielen wie heute, dann werden wir eben nächste Woche die drei Punkte gegen Bremen holen." Man müsse jetzt einfach noch zweimal so spielen wie gegen den VfB - nur eben mit einer besseren Chancenverwertung.

Spieler zufrieden mit dem Trainerwechsel

Der Mann, der das zwischenzeitliche 1:1 besorgte, zeigte sich am DAZN-Mikro sichtlich zufrieden mit dem Trainerwechsel. Florian Niederlechner erklärte, er habe in den letzten Wochen unter Ex-Trainer Heiko Herrlich keine leichte Zeit gehabt. "Ich habe es auch 0,0 verstanden, weil auch ich in der Rückrunde wieder richtig gut drauf war." Markus Weinzierl sei gekommen und habe ihm gleich im ersten Training wieder das Vertrauen gegeben. "Er hat mich stark geredet und hat mir gesagt, was ich kann und was ich machen soll." Mit dem Tor habe er sich glücklicherweise direkt dafür revanchieren können, "aber ich scheiße ehrlich gesagt drauf, weil ich lieber einen Punkt oder den Sieg geholt hätte", resümierte der Stürmer.