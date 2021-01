Trotz Pleite gegen Spanien: So kommt Deutschland bei der Handball-WM doch noch weiter

Das Spiel gegen Spanien, es wurde von den deutschen Handballern zur Alles-oder-Nichts-Partie, zum Do-or-die-Spiel stilisiert. Doch ganz so extrem ist es nicht. Fakt ist: Gensheimer & Co. haben es nach der Niederlage gegen Spanien (28:32) jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, das Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft zu erreichen. Aber: Es ist noch möglich. Voraussetzung sind aber zwei Siege in den restlichen zwei Hauptrundenspielen am Samstag gegen Brasilien (20.30 Uhr/ZDF) und am Montag gegen Polen (20.30 Uhr/ARD).

