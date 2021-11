Trotz positiver Corona-Fälle: Deshalb darf RB Leipzig einfach weitermachen

Leipzig. Das passt so gar nicht. RB Leipzigs Coach Jesse Marsch und Keeper Peter Gulacsi wurden positiv auf Corona getestet. Der US-Amerikaner befindet sich in Quarantäne und saß ebenso wenig im Flieger Richtung Belgien wie sein Kapitän, bei dem das Ergebnis des PCR-Tests am Dienstagabend noch ausstand. Und das ausgerechnet vor dem so wichtigen Champions-League-Gastspiel beim FC Brügge am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN).

Jesse #Marsch und Péter #Gulácsi werden nicht mit nach Belgien reisen. Beide wurden umgehend vom Team getrennt und befinden sich in häuslicher Quarantäne. — RB Leipzig (@RBLeipzig) 23. November 2021

Zuvor war es lange ruhig gewesen in Sachsen Corona und RB. Die letzten öffentlich bekannt gewordenen Infektionen liegen eine ganze Weile zurück. Hee-chan Hwang, inzwischen an die Wolverhampton Wanderers ausgeliehen, erwischte es im Herbst 2020. Er laborierte lange an Covid19, hatte starke Symptome und bekannte später „sieben Tage fast tot gewesen“ zu sein. Marcel Sabitzer, inzwischen bei Bayern München, sowie ein Physiotherapeut waren vor dem Re-Start der Bundesliga nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 positiv getestet worden.

Poulsen mit an Bord

„Ich war natürlich ein bisschen erschrocken, als ich es erfahren habe“, meinte Emil Forsberg auf der Pressekonferenz vor der Partie. Angst habe er aber keine. „Meine Frau und ich sind geimpft. Wir versuchen, uns an alle Regeln zu halten. Mein erster Gedanke war eher, wie es den beiden geht.“ Anzeige

Diese Frage beantwortete Co-Trainer Achim Beierlorzer, der Marsch vertreten wird. „Es geht beiden gut. Sie haben leichte Symptome.“ Beide Männer halten Kontakt. „Jesse war heute natürlich in der Teambesprechung eingeblendet.“ Der Coach werde auch am Spieltag präsent sein. Wie, „das haben wir aufgrund der zeitlichen Enge noch nicht besprochen. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten“, kündigte Beierlorzer an. RBs Ex-Trainer Julian Nagelsmann, zuletzt ebenfalls positiv getestet und in Quarantäne, hatte die Geschicke beim FC Bayern via Tablet aus der heimischen Küche gelenkt.

Beierlorzer muss den Job an der Seitenlinie übrigens nicht allein machen. Fabian Friedrich, Leiter Video-Analyse, sowie Torwart-Trainer Frederik Gößling unterstützen ihn. Gut möglich, dass auch Yussuf Poulsen eine Rolle spielen wird. Der dänische Stürmer, aktuell verletzt, ist mit in Belgien. „Eine tolle Geste“, so der Interims-Chef. Marco Kurth, eigentlich gemeinsam mit dem gebürtigen Erlanger Co-Trainer, fehlt dagegen. Er wurde zwar selbst nicht positiv getestet, nach einem Coronafall im familiären Umfeld aber vorsorglich isoliert.

Weitermachen dank 2G

RB bestätigte am Dienstag, dass sämtliche Lizenzspieler und alle Mitglieder des Funktionsteams den 2G-Status haben, also geimpft oder genesen sind. Marsch selbst hatte sich öffentlich für den Piks stark gemacht, Gulacsi erst in der vergangenen Woche erklärt, als einer der Ersten in der Mannschaft die Spritze erhalten zu haben.



Diese 100-Prozent-Quote sorgt dafür, dass die Kicker unbehelligt ihrem Tagwerk nachgehen können, obwohl sie bei verschiedenen Gelegenheiten engen Kontakt zu Coach und Torhüter hatten. Denn in Leipzig gilt: Geimpfte oder genesene Kontaktpersonen sind, solange sie selbst keine Symptome zeigen, von der Quarantäne befreit. Geregelt ist das in der „Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“.