Trotz positiver Corona-Tests: HC Elbflorenz muss am Mittwoch in Hamm antreten

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz müssen zu den geplanten Spielen am Mittwoch in Hamm und auch am Sonnabend zuhause gegen Nordhorn-Lingen antreten. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde das von der Handball Bundesliga (HBL) so entschieden. Die Dresdner hatten wegen der Corona-Infektionen im Team offiziell die Verlegung beider Partien beantragt. Dem wurde nicht stattgegeben.

