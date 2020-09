Trotz Quarantäne: Dresdner Volleyballerinnen dürfen wieder trainieren

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC dürfen ab sofort das Training wieder aufnehmen, stehen aber dennoch bis 16. September unter Quarantäne. Wie der fünfmalige deutsche Meister an diesem Donnerstag mitteilte, erließ das Dresdner Gesundheitsamt einen veränderten Quarantänebescheid für die 13 Spielerinnen des Bundesligakaders.

Vor einer Woche war der fünfmalige deutsche Meister zur Vorbereitung in Polen unterwegs. Nachdem die Mannschaft im Rahmen eines Testspiels Kontakt zu einer positiv getesteten Spielerin des gastgebenden Erstligisten Chemik Police hatte, kehrten die Dresdnerinnen am vergangenen Donnerstag umgehend zurück. Vom zuständigen Gesundheitsamt wurde der gesamte Bundesliga-Kader in Quarantäne geschickt.