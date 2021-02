Trotz Quarantäne-Regel: Schalke-Trainer Christian Gross hofft auf Einsatz von Shkodran Mustafi gegen RB Leipzig

Trotz seiner bisherigen Quarantäne nach seinem Wechsel aus London zum FC Schalke setzt Trainer Christian Gross auf einen Einsatz von Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi am Samstag gegen RB Leipzig. "Sein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen", sagte Gross am Freitag. "Er hat eine absolut professionelle Einstellung zu seinem Beruf. Wenn wir grünes Licht vom Gesundheitsamt bekommen, ist er sicher im Kader. Ich schließe auch seinen Einsatz von Beginn an nicht aus", sagte Schalkes Coach weiter.

