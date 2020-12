Trotz Roter Karte: Co-Trainer Webo von Basaksehir sitzt bei Fortsetzung des Skandalspiels bei PSG auf der Bank

Bei der Fortsetzung des am Dienstag abgebrochenen Spiels in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul kann der mit einer Roten Karte bestrafte Istanbuler Co-Trainer Pierre-Achille Webo auf der Bank Platz nehmen. Wie Frankreichs Meister PSG am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, hat die UEFA die Rote Karte ausgesetzt. "Der Assistenztrainer kann für das Spiel, das am Abend wiederholt wird, auf der Bank sitzen", teilten die Pariser mit.

