Trotz Sieg in Köln: Kiel-Routinier Bartels tritt auf Euphoriebremse - Noch "langer Weg" bis zum Aufstieg

Er ist zumindest bis Samstag der Held von Holstein Kiel: Mit seinem ersten Ballkontakt, nur knapp 20 Minuten nach seiner Einwechslung, erzielte Abwehrspieler Simon Lorenz das goldene Tor zum 1:0-Sieg der "Störche" gegen den Bundesliga-16. 1. FC Köln. In der Relegation hat der Zweitliga-Dritte aus dem hohen Norden nun alle Trümpfe in der Hand. Dank des Hinspiel-Erfolgs kann der Zweitliga-Dritte nun schon mit einem Remis im Rückspiel am kommenden Samstag (18 Uhr/DAZN) den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Von den Kielern will allerdings noch keiner so weit blicken. Anzeige

Die Euphorie hält sich bei den Norddeutschen in Grenzen. Routinier Fin Bartels brachte die Einstellung der Kieler auf den Punkt: "Die erste Etappe ist gegangen. Wir haben nochmal 90 Minuten vor der Brust. Es war ein wichtiges Ding heute, keine Frage. Wir nehmen das Selbstvertrauen und das 0:1 mit", sagte der Ex-Bremer nordisch cool bei DAZN. Bartels versuchte, die Stimmung nach dem Prestige-Erfolg über einen Bundesligisten nicht zu euphorisch werden zu lassen. Bis zum Premieren-Aufstieg sei es für die nach einem Mammutprogramm in Folge zweier Corona-Quarantänen körperlich arg strapazierten Kieler schließlich noch "ein langer Weg".

Siegtorschütze Lorenz: "Gibt gar keinen Grund zu feiern"

Ähnlich sah es Trainer Ole Werner direkt nach Schlusspfiff: So sei der Coach zwar "hochzufrieden mit der kämpferischen Einstellung" seines Teams, wollte diesen jedoch nicht überbewerten. So sei es erst das "erste von zwei Spielen" gewesen. Beide Teams seien deshalb auch nicht sofort ins Risiko gegangen. "Es geht darum, aus dem Spiel die Rückschlüsse zu ziehen", so der 33-Jährige, der sein Team im Rückspiel auch nicht in der Bringschuld sieht: "Wir sind der Zweitligist, wir können nur gewinnen. Der Druck ist beim 1. FC Köln. Deshalb freuen wir uns auf das Spiel am Samstag."