Trotz Sorgen nach Messi-Verletzung und Ter-Stegen-Patzer: FC Barcelona gewinnt gegen Villarreal

Der FC Barcelona hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der Primera Division vorerst wieder hergestellt. Am sechsten Spieltag kam der spanische Fußball-Meister beim 2:1 (2:1) über den FC Villarreal zum dritten Saisonsieg und leistete etwas Wiedergutmachung für das 0:2 am Samstag beim Aufsteiger FC Granada.